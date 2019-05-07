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В Киеве "элитный" водитель устроил пьяное ЧП на дороге: фото и видео

вторник, 07 мая 2019, 23:18
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Пьяный водитель на Mercedes едва не наделал беды на дороге в Киеве.

Об этом со ссылкой на свидетеля ЧП пишет "Киев оперативный".

"Еду домой со смены и вижу, как автомобиль Mercedes (регистрационный номер AA0032OB) залетает через бордюр на зеленую зону. Бросился, чтобы помочь, а там это пьяное существо. Вызвал полицию", - рассказал свидетель инцидента.

По его словам, когда полиция прибыла на место ДТП, мужчина отказался сдавать тест на наличие алкоголя, заявив, что за рулем автомобиля находился не он.

Свидетель добавил, что мужчина представился представителям полиции как Владимир Роднянский.

"Уверен в своей безнаказанности, поскольку "есть люди, которые заставят эти бумажки потеряться". Полюбуйтесь, элиткой", - написал свидетель ЧП.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 6 мая, под Киевом пьяный депутат сбил насмерть семью.

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