В киевском парке поймали цветочную воровку: опубликованы фото

Во вторник, 7 мая, в киевском парке "Победа" поймали наглую воровку, которая крала с клумбы цветы.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Вот такое утро... Хотелось бы написать доброе утро! Но начинаем его с поста боли и отчаяния...", - написали в сети.

Женщину-воровку заметили около 05:40. В парке она уничтожала тюльпаны на партерной части территории. Ее задержали на месте при совершении административного нарушения.

"В дальнейшем она была передана к представителям полиции. Большая просьба, если Вы видите, что кто-то повреждает имущество парке или пытается похитить цветы, кусты или деревья звонить в органы полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили преступника, который воровал вазоны с цветами во дворе дома.