В Киеве Lexus влетел в здание общежития: опубликованы фото и видео

На Воздухофлотском проспекте в Киеве в ночь на 8 мая водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, вылетел с дороги на тротуар, после чего врезался в лестницу, а потом в здание общежития Электромеханического колледжа.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

По словам сотрудников полиции, водитель трезв. В результате ДТП никто не пострадал.

Водитель Lexus выехал с Севастопольской площади на Воздухофлотский проспект и двигался в сторону Соломенской площади. На повороте водитель потерял управление, машина сначала задела дерево а потом заехало на крыльцо общежития и врезалось в дом, передает "Информатор".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве пьяный водитель на Mercedes едва не наделал беды на дороге, вылетев с проезжей части. При этом мужчина отказался сдавать тест на наличие алкоголя, заявив, что за рулем автомобиля находился не он.

Ранее на трассе под Киевом столкнулись две машины, одну из которых вследствие удара отбросило на остановку общественного транспорта.