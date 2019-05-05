На трассе под Киевом авто влетело в остановку после ДТП: фото

В воскресенье, 5 мая, на трассе в Киевской области произошло ДТП с участием двух авто, одно из которых влетело в остановку.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Авария случилась на Бориспольской трассе. Там столкнулись две машины, но одну из них, вследствие удара, отбросило на остановку общественного транспорта.

"Таран остановки после столкновения двух авто, спасибо что без трупов. Стоят второй час", - написали в ресурсе и также опубликовали фото аварии.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 5 мая, на трассе в Винницкой области столкнулись два авто, в результате чего погибли четыре человека.

Также в Киеве на улице Телиги автомобиль на высокой скорости вылетел в отбойник, в ходе столкновения получила травмы девушка-пассажир.