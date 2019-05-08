В Киеве огромная колонна людей почтила память погибших на Донбассе: фото и видео

В Киеве на Крещатике, в среду, 8 мая, прошло шествие памяти погибших на Донбассе украинских бойцов.

Известно, что в мероприятии приняли участие около 250 жен и матерей погибших украинских воинов, а также сотни военнослужащих. Большинство участников несли в руках цветы.

Маршрут пролегал от здания Киевской городской государственной администрации по улице Крещатик, через Европейскую площадь к Мемориалу "Стена памяти народной". Колонну сопровождала патрульная полиция.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как в Киеве прошло традиционное факельное шествие. Тогда в Киеве одновременно прошли два шествия к Майдану Независимости: одно от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Независимости организовали ВО "Свобода", Правый сектор и другие правые и праворадикальные организации. Другую колонну - от Оперного театра, провели Нацдружины и Национальный корпус.