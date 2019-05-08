В Киеве посреди улицы обнаружили мертвого мужчину: фото

В среду, 8 мая, в Киеве произошло смертельное ЧП: прохожие обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото с места инцидента.

"Смертельная трагедия в Киеве на вокзале. Предварительно, напротив Дарницкого вокзала был найден труп человека. Вокруг лежало много бутылок", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 мая в квартире многоэтажного дома на проспекте Валерия Лобановского в Киеве обнаружили труп мужчины.

Также утром в понедельник, 6 мая, в недостроенном здании в Киеве, на улице Теодора Драйзера, скончался 55-летний мужчина. По словам полиции, на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено. По всей видимости, у мужчины остановилось сердце.