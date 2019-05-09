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​Водитель на евробляхах влетел в маршрутку в Киеве: фото и данные о пострадавших

четверг, 09 мая 2019, 12:31
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9 мая на площади Победы в столице водитель на еврономерах протаранил маршрутный автобус.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Рафик невинный: в Киеве на площади Победы рано утром водитель Мерседес из Европы, без документов и страховки, врезался в первую маршрутку. Двое пострадавших. После столкновения водитель и его подбитый пассажир оказали сопротивление сотрудникам полиции, угрожали всяческими ужасами и были зверски закованы в кандалы. На месте работала сог.", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на Воздухофлотском проспекте в Киеве в ночь на 8 мая водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, вылетел с дороги на тротуар, после чего врезался в лестницу, а потом в здание общежития Электромеханического колледжа.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 мая, на трассе в Винницкой области столкнулись два авто, в результате чего погибли четыре человека.

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