​Водитель на евробляхах влетел в маршрутку в Киеве: фото и данные о пострадавших

9 мая на площади Победы в столице водитель на еврономерах протаранил маршрутный автобус.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Рафик невинный: в Киеве на площади Победы рано утром водитель Мерседес из Европы, без документов и страховки, врезался в первую маршрутку. Двое пострадавших. После столкновения водитель и его подбитый пассажир оказали сопротивление сотрудникам полиции, угрожали всяческими ужасами и были зверски закованы в кандалы. На месте работала сог.", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на Воздухофлотском проспекте в Киеве в ночь на 8 мая водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, вылетел с дороги на тротуар, после чего врезался в лестницу, а потом в здание общежития Электромеханического колледжа.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 мая, на трассе в Винницкой области столкнулись два авто, в результате чего погибли четыре человека.