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Гибель военных в Киеве: появились новые фото и заявление полиции

пятница, 10 мая 2019, 14:02
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Фото: Влад Антонов\Facebook

В результате ДТП с участием военнослужащих в Киеве, в котором столкнулись "ВАЗ" и грузовика "МАН", погибли водитель и пассажир легковой машины. По данному факту начато уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Уточняется, что инцидент произошел утром, 10 мая, на Кольцевой дороге Святошинского района столицы. По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на припаркованный грузовик "МАН", который был припаркован на правом краю проезжей части трассы.

В результате столкновения водитель машины ВАЗ и его пассажир погибли на месте происшествия. Установлено, что погибшие - военнослужащие.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные попали в смертельное ДТП на Донбассе, в результате чего погиб один боец ВСУ.

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