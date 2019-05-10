В Киеве погибли украинские военные, влетев в грузовик: фото и видео

В пятницу, 10 мая, около 7 утра в Киеве на Окружной дороге произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ с военнослужащими и грузовика MAN, военные получили травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает "Информатор".

В полиции отметили, что автомобиль ВАЗ двигался в сторону Академгородка, и близ Обойного рынка на полной скорости врезался в припаркованный грузовик, стоящий на крайней полосе.

Согласно предварительной версии, водитель легкового авто уснул за рулем, удар был такой силы, что два человека, находящихся в авто, погибли на месте.

По предварительной информации, военнослужащие возвращались домой в город Каменец- Подольский с учений Объединенных сил.

На месте происшествия работает скорая помощь, следственная группа и экипажи патрульной полиции. Также к месту ДТП прибыли представители Вооруженных сил Украины.

Как сообщал "Апостроф", 9 мая на съезде с моста в Киеве автомобиль влетел в отбойник.