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В Киеве нашли мертвыми супругов и едва живого ребенка: подробности, фото и видео с места ЧП

суббота, 11 мая 2019, 17:38
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Фото: Информатор

В субботу, 11 мая, в Киеве (Днепровский район) произошло смертельное ЧП: в одной из квартир обнаружили тела двоих человек и истощенную двухлетнюю девочку, которую госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.

Все началось с того, что соседи услышали неприятных запах на лестничной клетке 9 этажа и вызвали полицию и спасателей. Неприятный запах был достаточно стойким, поскольку сами тела нашли в квартире на 7-м этаже.

В квартире сотрудники ГСЧС, которые вскрыли дверь квартиры, нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок - девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи.

Известно, что семья была неблагополучная — злоупотребляли наркотиками. В четверг, 2 мая, в квартире слышали скандал. После этого все пропали. Отметим, что полицию соседи вызывали еще в тот день, когда семья исчезла. Однако квартиру полицейским никто не открыл, а вскрывать ее на тот момент еще не было никаких оснований.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина совершил страшный суицид на вокзале.

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