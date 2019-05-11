В Киеве нашли мертвыми супругов и едва живого ребенка: подробности, фото и видео с места ЧП

В субботу, 11 мая, в Киеве (Днепровский район) произошло смертельное ЧП: в одной из квартир обнаружили тела двоих человек и истощенную двухлетнюю девочку, которую госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.

Все началось с того, что соседи услышали неприятных запах на лестничной клетке 9 этажа и вызвали полицию и спасателей. Неприятный запах был достаточно стойким, поскольку сами тела нашли в квартире на 7-м этаже.

В квартире сотрудники ГСЧС, которые вскрыли дверь квартиры, нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок - девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи.

Известно, что семья была неблагополучная — злоупотребляли наркотиками. В четверг, 2 мая, в квартире слышали скандал. После этого все пропали. Отметим, что полицию соседи вызывали еще в тот день, когда семья исчезла. Однако квартиру полицейским никто не открыл, а вскрывать ее на тот момент еще не было никаких оснований.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина совершил страшный суицид на вокзале.