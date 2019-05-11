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​В Киеве полицейский убил водителя: видео и первые подробности

суббота, 11 мая 2019, 12:35
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В Дарницком районе столицы полицейский ударил водителя авто в область сердца, от чего тот упал в состояние клинической комы. На следующий день потерпевший умер, не приходя в сознание.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"09.05.2019 днём в районе ДВРЗ в результате непонятного конфликта полицейского и мужчины-водителя, правоохранитель ударил мужчину в область сердца (по словам потерпевшей стороны) и тот упал в клиническую кому", - говорится в сообщении.

Известно, что на следующий день, 10 мая,мужчина умер, не приходя в сознание.

Как ранее сообщал "Апостроф", 2 марта под Киевом полицейский на авто сбил пешехода, а тот скончался от полученных травм.

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