​В Киеве полицейский убил водителя: видео и первые подробности

В Дарницком районе столицы полицейский ударил водителя авто в область сердца, от чего тот упал в состояние клинической комы. На следующий день потерпевший умер, не приходя в сознание.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"09.05.2019 днём в районе ДВРЗ в результате непонятного конфликта полицейского и мужчины-водителя, правоохранитель ударил мужчину в область сердца (по словам потерпевшей стороны) и тот упал в клиническую кому", - говорится в сообщении.

Известно, что на следующий день, 10 мая,мужчина умер, не приходя в сознание.

Как ранее сообщал "Апостроф", 2 марта под Киевом полицейский на авто сбил пешехода, а тот скончался от полученных травм.