В Киеве задержали педофила: первые подробности

В столице задержали мужчину, который изнасиловал свою несовершеннолетнюю соседку.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Так, 11 мая в Святошинское управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в отношении ее 15-летней дочери совершено сексуальное насилие.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, то выяснили, что мужчина, проживающий в их доме, совершил в отношении несовершеннолетней неправомерные действия сексуального характера.

Девушку госпитализировали с характерными травмами. Мужчину задержали.

Сейчас по данному факту задержанному объявлено подозрение по ч. 3 ст. 152 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области мужчина-иностранец изнасиловал школьницу, заманив к себе домой.