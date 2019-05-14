​В Киеве вспыхнул мощный пожар: опубликованы фото и видео с огромным столбом дыма

14 мая в Киеве на Васильковской произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находится мебель.
Об этом сообщает "Информатор".
Пожар начался в цеху дизайнерских изделий. Над зданием стоит огромный столб дыма. На место оперативно прибыли спасатели, пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за того, что, помимо мебели, внутри находились канистры с топливом и маслом, а также газовые и кислородные баллоны.
По состоянию на 09:00 площадь пожара составляет около
На месте работают 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава. Также дежурят медики и правоохранители. Предварительно, без пострадавших.
Как сообщал "Апостроф", в понедельник ночью, 13 мая, в Киеве после взрыва загорелся частный дом.