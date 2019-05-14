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​В Киеве вспыхнул мощный пожар: опубликованы фото и видео с огромным столбом дыма

вторник, 14 мая 2019, 09:39
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14 мая в Киеве на Васильковской произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находится мебель.

Об этом сообщает "Информатор".

Пожар начался в цеху дизайнерских изделий. Над зданием стоит огромный столб дыма. На место оперативно прибыли спасатели, пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за того, что, помимо мебели, внутри находились канистры с топливом и маслом, а также газовые и кислородные баллоны.

По состоянию на 09:00 площадь пожара составляет около 250 метров квадратных. Внутри помещения находятся 6 канистр с топливом, 2 канистры с маслом, 3 кислородных и 2 газовых баллона. Спасатели занимаются локализацией пожара и эвакуацией взрывоопасных веществ.

На месте работают 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава. Также дежурят медики и правоохранители. Предварительно, без пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник ночью, 13 мая, в Киеве после взрыва загорелся частный дом.

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