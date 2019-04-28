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В селе под Киевом страшный пожар уничтожил жилые дома: фото

воскресенье, 28 апреля 2019, 10:28
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В ночь на 28 апреля в селе Вороньков Киевской области произошел масштабный пожар в одном из жилых домов по улице Горова.

Как сообщает портал "Движение Борисполя", огнем были повреждены два жилых дома.

"Примерно в 5:00 утра загорелся один дом, но позже огонь перекинулся и на другой, соседский. Люди с обеих домов не пострадали. Причины выясняются", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар стал следствием умышленного поджога двора, в котором жила пожилая женщина.

Правоохранители пока не прокомментировали событие. В данный момент пожар ликвидирован.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось сделанное из космоса фото знаменитого собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который серьезно пострадал при масштабном пожаре 15 апреля.

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