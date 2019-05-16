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В Киеве поймали серийного поджигателя: фото

четверг, 16 мая 2019, 23:28
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15 мая в Киеве задержали мужчину, который неоднократно поджигал многоэтажный жилой дом по улице Григоренко, 23.

Как сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook, мужчина уже трижды пытался пытался поджечь дом.

"У нас в доме по адресу 26 этажей. В течение двух недель совершается уже третья попытка поджога дома. Полиция за это время ничего не предпринимает", – рассказал житель дома.

Со слов мужчины, во всех случаях жители дома своими силами тушили первые возгорания, а сегодня ночью им удалось удалось задержать поджигателя.

"Он уже приготовил шланг для залива керосина в замочную скважину двери в квартиру, находящуюся на 16-м этаже. Сработала охранная сигнализация, которая помешала ему поджечь квартиру", – отметил очевидец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве ревнивец устроил серьезный пожар и едва не сжег заживо троих детей и женщину.

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