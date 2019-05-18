​Машины всмятку: появились фото жуткого ДТП с пострадавшими в Киеве

18 мая в районе Позняков в столице столкнулись два авто, вследствие чего пострадали люди.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что авария произошла на пересечении улиц Анны Ахматовой и Петра Григоренко.

"На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие, приехала скорая. Машины получили серьезные механические повреждения. Полиция на месте. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая в Днепре на Маршала Малиновского, 80 столкнулись три автомобиля: Peugeot, KIA и Toyota, в результате ДТП погибли мужчина и женщина, позже в больнице умер их 11-летний ребенок.

Также сообщалось, что 17 мая в Оболонском районе столицы произошла ужасная авария, в результате которой погиб человек.