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​Машины всмятку: появились фото жуткого ДТП с пострадавшими в Киеве

суббота, 18 мая 2019, 15:53
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18 мая в районе Позняков в столице столкнулись два авто, вследствие чего пострадали люди.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что авария произошла на пересечении улиц Анны Ахматовой и Петра Григоренко.

"На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие, приехала скорая. Машины получили серьезные механические повреждения. Полиция на месте. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая в Днепре на Маршала Малиновского, 80 столкнулись три автомобиля: Peugeot, KIA и Toyota, в результате ДТП погибли мужчина и женщина, позже в больнице умер их 11-летний ребенок.

Также сообщалось, что 17 мая в Оболонском районе столицы произошла ужасная авария, в результате которой погиб человек.

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