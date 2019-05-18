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В Киеве спасли подростка, попавшего под поезд: фото и видео

суббота, 18 мая 2019, 23:14
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В среду, 15 мая, в Киеве правоохранители чудом спасли 15-летнего парня, который попал под колеса поезда.

Соответствующие фото и видео опубликовано на странице пресс-службы патрульной полиции Украины в Facebook в субботу, 18 мая.

Так, первым на место ЧП прибыл экипаж полиции. Не раздумывая, копы начали оказывать парню первую медицинскую помощь. Они остановили критическое кровотечение и ждали медиков. Все это время парень находился в сознании. Врачи на место инцидента ехали около 45 минут. Полицейские поддерживали пострадавшего.

Что касается деталей несчастного случая, то парень переходил рельсы в неположенном месте. В этот момент ехала электричка, которая сбила пешехода. 15-летнего подростка, с несколькими переломами, госпитализировали в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло смертельное ЧП на железной дороге. Парень погиб на месте.

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