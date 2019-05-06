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​В Киеве произошло смертельное ЧП на железной дороге: фото

понедельник, 06 мая 2019, 14:24
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6 мая на Саперно-Слободской железнодорожной станции в столице поезд насмерть сбил парня.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото.

"Очень досадный случай произошел на станции Саперно-Слободской, 39. По информации свидетелей, молодой человек проходил пути и разговаривал по мобильному телефону. Не услышал и не заметил поезда, сбившего его", - говорится в сообщении.

От полученных травм парень погиб на месте.

Как сообщал "Апостроф", 3 мая в Бородянском районе железнодорожной станции Клавдиево пассажирский поезд сбил 17-летнего парня, на котором были наушники, в результате столкновения у него многочисленные травмы.

в Житомире 18-летний парень выбрался на крышу электрички и получил сильный удар электрическим током.

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