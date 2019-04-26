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В Киеве сняли уникального "героя парковки", выбившего хет-трик

пятница, 26 апреля 2019, 03:30
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На улице Киева обнаружили наглого "героя парковки", который нарушил сразу три пункта ПДД.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Водитель автомобиля марки Toyota с номерами AA 8872 CH оставил свою машину в неположенном месте.

"Когда получается усесться одним задом на 3 стула сразу - тротуар, зеленая зона и проезжая часть. P.S: Места для парковки по-человечески было предостаточно", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестные прикрепили на боковое зеркало неправильно припаркованного авто использованный подгузник.

Также в Киеве возле супермаркета Novus заметили наглого "героя парковки", который припарковал свое авто на сразу двух парковочных местах, предназначенных для инвалидов.


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