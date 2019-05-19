RU   UA   EN  

воскресенье, 19 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 мая

19:12
Германия - США 1-3: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
19:09
"Реал" опозорился в последнем матче сезона: видеообзор
18:58
​Город под Ивано-Франковском затопил мощный ливень: фото и видео
18:44
"Шахтер" обыграл "Зарю" и стал чемпионом Украины
18:43
Кто возглавит Одесскую область: известный правозащитник обратился к Зеленскому
18:18
​В Киеве из-за инаугурации Зеленского автобусы будут ездить по-новому: названы маршруты
17:52
​Мощный ответ: опубликовано видео уничтожения российской техники на Донбассе
17:23
​В Киеве проходит генеральная репетиция инаугурации Зеленского: фото и видео
17:15
​Стало известно, где сборные Украины и Литвы сыграют отборочный матч чемпионата Европы-2020
17:00
Гороскоп на завтра: Львам нужна поддержка, а Рыбы будут избегать конфликтов
16:52
В Житомире мощный пожар охватил АЗС: фото и видео с места ЧП
16:32
Швейцария - Россия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве из-за инаугурации Зеленского автобусы будут ездить по-новому: названы маршруты

воскресенье, 19 мая 2019, 18:18
переглянути новину українською

В связи с ограничением движения по ряду улиц в центре Киева 20 мая по случаю инаугурации новоизбранного президента будут внесены изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 62, 55.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Пассажиров просят учесть эту информацию и выбирать другие маршруты следования, чтобы избежать неудобств.

Движение автобусного маршрута № 55 будет организовано по бульвару Леси Украинки.

Автобусный маршрут № 24 будет курсировать от железнодорожного вокзала до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского.

Движение автобусного маршрута № 62 будет организовано с Контрактовой площади до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от Ботанического сада до пер. Новогоспитального.

Также напомним, в воскресенье, 19 мая, с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы на Софийской площади в Киеве с соответствующей запретом движения всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

Как сообщал "Апостроф", 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: