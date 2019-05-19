​В Киеве из-за инаугурации Зеленского автобусы будут ездить по-новому: названы маршруты

В связи с ограничением движения по ряду улиц в центре Киева 20 мая по случаю инаугурации новоизбранного президента будут внесены изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 62, 55.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Пассажиров просят учесть эту информацию и выбирать другие маршруты следования, чтобы избежать неудобств.

Движение автобусного маршрута № 55 будет организовано по бульвару Леси Украинки.

Автобусный маршрут № 24 будет курсировать от железнодорожного вокзала до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского.

Движение автобусного маршрута № 62 будет организовано с Контрактовой площади до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от Ботанического сада до пер. Новогоспитального.

Также напомним, в воскресенье, 19 мая, с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы на Софийской площади в Киеве с соответствующей запретом движения всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

Как сообщал "Апостроф", 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.