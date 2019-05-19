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Инаугурация Зеленского: как все будет проходить и кого пригласили

воскресенье, 19 мая 2019, 09:27
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Около 60 иностранных представителей посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как говорится в сообщении спикера Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter, на инаугурации ожидают президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии.

"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - написала она.

Кроме того, на официальную часть инаугурации Зеленского приглашены все украинские президенты за исключением Виктора Януковича.

Инаугурация Зеленского начнется в 10 утра в Верховной Раде. После этого он пешком переходит в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации, а затем отправится на Банковую. Там у него запланированы двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в день инаугурации Зеленского в Киеве будет тепло и солнечно.

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