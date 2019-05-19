В Киеве пьяный водитель Uber чудом не устроил смертельное ДТП: фото и видео

В воскресенье, 19 мая, в Киеве водитель службы такси Uber едва не сбил нескольких человек и влетел в грузовик.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на улице Стеценко, возле заправки Wog. Пьяный водитель такси на авто марки Opel Zafira устроил аварию.

"По словам очевидцев, водитель Opel проживает в хостеле, который расположен неподалеку от места событий. Его соседи праздновали день рождения одного из друзей. Мужчина, будучи уже в нетрезвом состоянии, напросился на празднование, где начал вести себя неадекватно и оскорблять присутствующих в компании девушек. После чего он вышел на улицу и сел в свой автомобиль. Когда водитель заметил, что девушки из компании вышли в магазин, расположенный на заправке Wog, он попытался совершить на них наезд, но им удалось спрятаться за дерево", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что произошедшее увидели остальные участники празднования и попытались силой вытащить мужчину из машины.

"Он попытался скрыться от толпы на автомобиле, чуть не сбив нескольких человек, но заскочил колесом на бровку, от чего Opel откинуло на припаркованный грузовик Mercedes. После столкновения, водитель выбежал из машины и пустился наутек, однако очевидцам удалось его словить и дождаться приезда полиции", - пишут в издании.

Правоохранителям неадекватный водитель сказал, что не хотел совершить наезд на людей. Также он подтвердил, что во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и у него действительно произошел конфликт с компанией, проживающей в хостеле. Однако мужчина заявил, что сел в автомобиль, чтобы отогнать его подальше, поскольку опасался за его сохранность. После чего к нему подошли мужчины из празднующей компании, начали разбивать машину и пытались вытащить его из салона. Водитель запаниковал и, пытаясь заблокировать двери автомобиля, влетел в фуру, а мужчины вытащили его из машины и принялись избивать ногами по голове.

Прибывшие на место происшествия полицейские проверили водителя Opel на драгере. Прибор показал 1,57 промилле алкоголя в крови. Детали и виновника произошедшего установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая на автодороге Н-09 Стрый - Черновцы, между селами Майдан и Боднарь Кольского района перевернулся самодельный трактор, в результате чего водитель транспортного средства погиб, а пассажир получил тяжелую травму черепа.