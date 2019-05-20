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В Киеве прогремели два взрыва: фото с места ЧП
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В Киеве прогремели два взрыва: фото с места ЧП

понедельник, 20 мая 2019, 13:46
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Фото: ГСЧС Украины в Киеве

В воскресенье, 19 мая, в Киеве, по улице Академика Тутковского произошел масштабный пожар в частном доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС столицы.

"Как оказалось, горел двухэтажный частный дом на площади 150 кв. м., существовала угроза распространения огня на рядом расположенные соседние дома. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

Как уточнили спасатели, информация о ЧП поступила к спасателям в 16:44 накануне, 19 мая. Кроме того, пожар в 17:37 удалось локализовать, а в 18:04 – ликвидировать.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 21 апреля, на набережной Одессы произошел пожар в ресторане, в котором погибла женщина.

Также сообщалось, что 7 апреля в Оболонском районе Киева случился пожар в одной из многоэтажек.

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