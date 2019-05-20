В Киеве заметили пропагандистов Путина: фото

В Киеве неожиданно заметили пропагандистов с российского телеканала "НТВ".
В сети также опубликовали фотографии, на которых видно, как представители российских СМИ ведут репортажи с украинской земли.
"В Украине уже не скрываясь работают пропагандисты из российского телеканала "НТВ", - написал в Twitter пользователь Руслан Дейниченко.
Под публикацией пользователи обратились к правоохранительным органам с просьбой адекватно отреагировать на данную информацию.
“Нужно отлавливать!", "В клетку, а потом обменивать на украинских пленных!" - пишут некоторые из них.
Ранее "Апостроф" сообщал, что пропагандистку Кремля Наталью Кудуеву и ее дочь Настю хотят депортировать из оккупированного РФ Крыма в Украину.