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В Киеве заметили пропагандистов Путина: фото

понедельник, 20 мая 2019, 10:41
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В Киеве неожиданно заметили пропагандистов с российского телеканала "НТВ".

В сети также опубликовали фотографии, на которых видно, как представители российских СМИ ведут репортажи с украинской земли.

"В Украине уже не скрываясь работают пропагандисты из российского телеканала "НТВ", - написал в Twitter пользователь Руслан Дейниченко.

Под публикацией пользователи обратились к правоохранительным органам с просьбой адекватно отреагировать на данную информацию.

“Нужно отлавливать!", "В клетку, а потом обменивать на украинских пленных!" - пишут некоторые из них.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пропагандистку Кремля Наталью Кудуеву и ее дочь Настю хотят депортировать из оккупированного РФ Крыма в Украину.

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