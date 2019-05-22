По всему Киеву заминировали популярные супермаркеты: что известно

Во вторник, 22 мая, в Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан", супермаркетов "АТБ" эвакуировали персонал и посетителей из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщает Информатор.

Известно, что сообщение о заминировании пришло около 18.35. Как передает издание, на данный момент вход в помещения закрыт. Вовнутрь никого не пускают, а на месте дежурят сотрудники экстренных служб.

Какие именно из супермаркетов и гипермаркетов заминировали, сейчас не сообщается. К моменту прибытия сотрудников полиции и спасателей, охрана вывела посетителей всех магазинов на улицу. На месте дежурят спасатели, медики и правоохранители. На данный момент взрывотехники обследуют каждое помещение, которое фигурирует в сообщении о заминировании.

Кроме того, как стало известно "Апострофу", также в Киеве заминированы и несколько детских садов. В частности, сообщение пришло о заминировании детсада, расположенного на Березняках.

Кроме того, судя по видео,опубликованному в Telegram-канале "Киев оперативный", в столице также заминировали один из диагностических центров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекватный боец Нацгвардии устроил масштабное ЧП.