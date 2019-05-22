Под Киевом два авто устроили кровавое ДТП: первые фото

В среду, 22 мая, под Киевом, в Борисполе, произошло жуткое ДТП с пожаром, в результате чего тяжело пострадал один из водителей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото с места аварии.

"Серьезное ДТП с пострадавшими в Киевской области, Борисполь. Предварительно, на Окружной, водитель одного из автомобилей на перекрестке сильно выехал, водитель второй легковушки не успел среагировать. Итог: одна машина в кювете, вторую тушили бойцы ГСЧС, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в подписи к снимкам.

Как сообщал "Апостроф", 20 мая в самом центре Киева водитель авто вылетел с дороги на тротуар и сбил двоих пешеходов.

Также ранее департамент патрульной полиции НП назвал "самую опасную трассу" страны - которая оказалась лидером по количеству ДТП за прошлый год.