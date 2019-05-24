Агрессивная "героиня парковки" устроила скандал с охраной в Киеве: опубликовано видео

В сети было опубликовано видео инцидента с участием "героини парковки", которая оставила свое авто на газоне в элитном жилом комплексе в Киеве.

Видеозапись была опубликована на странице "Киев оперативный" в Facebook.

На записи с камер наблюдения, выходящих во двор жилого комплекса можно увидеть, как охранник ведет девушку к ее авто, которое припарковано против правил. При этом виновница происшествия не торопится к машине и хамит охраннику, используя нецензурную лексику.

"Хозяйка жизни" на Новопечерских липках", - подписано видео.

Инцидент завершился тем, что девушка после короткого разговора с другим охранником на своем авто быстро выехала на проезжую часть и покинула территорию ЖК.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в районе Гидропарка заметили наглого водителя, который припарковался прямо на пляже. На снимках с места событий видно, что водитель автомобиля Lexus выехал прямо к реке и остановился на общественном пляже рядом с другими отдыхающими.