Красивая жизнь: в сети опубликовали фото "героя парковки" на пляже в Киеве

В Киеве в районе Гидропарка заметили наглого водителя, который припарковался прямо на пляже.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

На снимках видно, что водитель автомобиля Lexus выехал прямо к реке и остановился на общественном пляже рядом с другими отдыхающими.

"Красиво жить не запретишь", – говорится в подписи к снимкам.

"Картина маслом "Жлоб на отдыхе", "Надеюсь он там застрял и не смог выехать", "По-богатому. Вообще красавчик, нужно было прямо в воду заехать, и как кораблик плыть", – шутят над водителем в комментариях.

Также многие отмечают, что на номерах у Lexusa можно рассмотреть код Донецкой области "АН". Однако другие отвечают, что в данном случае номера машины роли не играют, а "героев парковки" можно найти и среди представителей других регионов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Урловской водитель припарковал свой автомобиль на детской площадке, а после того, как прохожие сделали ему замечание, он достал нож и начал им угрожать.