RU   UA   EN  

понедельник, 20 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 мая

05:28
Красивая жизнь: в сети опубликовали фото "героя парковки" на пляже в Киеве
04:32
Город в Крыму затопило грязью и глиной: опубликованы фото стихии
03:14
Шаровая молния устроила взрыв в жилом доме под Тернополем: фото
02:28
Ученых поставила в тупик гигантская аномалия в Млечном Пути
01:24
Пати хард: опубликовано яркое видео учений украинских военных
00:15
Любимицу пропагандистов Кремля собрались депортировать в Украину

19 мая

23:53
​Харьковчане подрались на митинге против переименования проспекта: опубликованы фото
23:26
​В больнице Днепра умер раненный на Донбассе украинский боец: фото
23:10
Швейцария - Россия - 0-3: видео голов матча ЧМ по хоккею
23:08
Пленных украинских моряков в России изолировали от адвокатов
22:39
​Позорище: сети взорвало видео драки с пьяной пассажиркой на борту самолета
22:16
​В Ивано-Франковске попрощались с погибшим на Донбассе десантником: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Красивая жизнь: в сети опубликовали фото "героя парковки" на пляже в Киеве

понедельник, 20 мая 2019, 05:28
переглянути новину українською

В Киеве в районе Гидропарка заметили наглого водителя, который припарковался прямо на пляже.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

На снимках видно, что водитель автомобиля Lexus выехал прямо к реке и остановился на общественном пляже рядом с другими отдыхающими.

"Красиво жить не запретишь", – говорится в подписи к снимкам.

"Картина маслом "Жлоб на отдыхе", "Надеюсь он там застрял и не смог выехать", "По-богатому. Вообще красавчик, нужно было прямо в воду заехать, и как кораблик плыть", – шутят над водителем в комментариях.

Также многие отмечают, что на номерах у Lexusa можно рассмотреть код Донецкой области "АН". Однако другие отвечают, что в данном случае номера машины роли не играют, а "героев парковки" можно найти и среди представителей других регионов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Урловской водитель припарковал свой автомобиль на детской площадке, а после того, как прохожие сделали ему замечание, он достал нож и начал им угрожать.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: