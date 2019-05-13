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В Киеве неадекватный водитель Uber устроил двойное ДТП: фото

понедельник, 13 мая 2019, 10:37
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В понедельник, 13 мая, в Киеве задержали водителя службы такси Uber, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел по адресу проспект Соборности 5б. Там мужчина за рулем авто такси, выезжая с парковки задел две машины. Мужчину задержал на месте неравнодушный прохожий и вызвал полицию.

"При себе не имел никаких документов. Свидетели говорят, что он часто в таком состоянии ездит, запомните и ни в коем случае не садитесь к этому водителю", - написали в ресурсе.

Также отметили, что водитель напился в местной наливайке, которая находится рядом с местом происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 12 мая, в Киеве из-за пьяного водителя произошла двойная авария с пострадавшими.

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