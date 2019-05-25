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В супермаркете Киева произошло ужасное ЧП с ребенком: видео и реакция полиции

суббота, 25 мая 2019, 18:30
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В столичном супермаркете мужчина в состоянии алкогольного опьянения без причины напал на ребенка.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в Днепровском районе Киева в одном из супермаркетов на проспекте Павла Тычины. Как видно на записи с камер наблюдения, мужчина без причины напал на рядом стоящего 9-летнего мальчика и начал скручивать ему голову. В этот момент мама ребенка увидела происшествие и начала бить злоумышленника. Она бросилась на него сзади и повалила на пол. Далее задержать неадеквата ей помогли охранники магазина, которые дождались приезда полиции и передали его правоохранителям.

Как установлено, задержанным оказался местный житель 1977 года рождения. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. По результатам теста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (3,09 промилле).

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и суд избрал ему меру пресечения - личное обязательство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве возле станции скоростного трамвая "НАУ" неизвестный напал с ножом на женщину с ребенком.

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