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В Киеве "антикоррупционер" не евробляхе сбил ребенка: фото

воскресенье, 26 мая 2019, 12:41
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В субботу, 26 мая, в Киеве водитель за рулем "евробляхи", представившийся "антикоррупционером", сбил ребенка.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя фото виновника аварии.

"Майор Игорь мифической организации "Международный антикоррупционный комиссариат" на BMW около 22:30 на Полковой сбил ребенка. Говорит, что работает на генерала в отставке, занимается очень важным делом по антикоррупционной деятельности. Конечно, он не был за рулем. Ну, так он говорит", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенка госпитализировали в больницу с травмой бедра и таза.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 11 апреля в Киеве мужчина, передвигаясь за рулем на большой скорости, сбил ребенка на пешеходном переходе, у девочки серьезная черепно-мозговая травма и травмы в районе таза.

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