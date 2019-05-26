В Киеве "антикоррупционер" не евробляхе сбил ребенка: фото

В субботу, 26 мая, в Киеве водитель за рулем "евробляхи", представившийся "антикоррупционером", сбил ребенка.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя фото виновника аварии.

"Майор Игорь мифической организации "Международный антикоррупционный комиссариат" на BMW около 22:30 на Полковой сбил ребенка. Говорит, что работает на генерала в отставке, занимается очень важным делом по антикоррупционной деятельности. Конечно, он не был за рулем. Ну, так он говорит", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенка госпитализировали в больницу с травмой бедра и таза.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 11 апреля в Киеве мужчина, передвигаясь за рулем на большой скорости, сбил ребенка на пешеходном переходе, у девочки серьезная черепно-мозговая травма и травмы в районе таза.