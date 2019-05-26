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В Киеве открыли новый пешеходный мост за 400 млн гривен: фото и видео

воскресенье, 26 мая 2019, 09:48
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Фото: Информатор

В субботу, 25 мая, в Киеве открыли пешеходный мост, который расположен между Владимирской горкой и парком "Крещатый".

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, теперь склон, на котором стоит здание Филармонии подпирают более 400 свай.

Он уточнил, что стоимость строительства моста составила 275 млн грн, строительство фонтана и благоустройство - около 90 млн грн., укрепление склонов - 55 млн грн. Общая стоимость - около 400 млн. грн. По своим характеристикам стекло имеет выдерживать нагрузки в 1000 кг на квадратный метр.

Информатор

Как сообщал "Апостроф", ранее астролог спрогнозировал катастрофу на Керченском мосту и назвал сроки.

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