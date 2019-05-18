Погибнет много людей: астролог спрогнозировал катастрофу на Керченском мосту и назвал сроки

Астролог Влад Росс предрек ужасную катастрофу, которая будет связана с Керченским мостом в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Главред.

"Все свидетельствует о том, что Керченскому мосту катастрофы не избежать. И первые негативные преобразования, движения уже начались. Однако через девять лет существования этого моста, на цикле Черной Луны, данная конструкция может стать непригодной к эксплуатации – по мосту просто невозможно станет передвигаться", - сказал он.

По словам астролога, день открытия моста, 16 мая 2018 года, был очень неблагоприятным.

"В этот день Солнце соединилось с самой дьявольской звездой, которая считается "богом дьявола" и называется Алголь. Самое худшее, что можно придумать в период соединения Алголя и Солнца – это открытие или презентацию чего-либо. Тем более, опасной затеей было открытие важного моста в такой день", - отметил он.

Помимо этого, еще более неблагоприятным и опасным делает этот день тот факт, что как раз 16 мая 2018 года Луна была в соединении с одной из звезд, образующих ось катастроф – звездой Альдебараном, тоже дьявольской звездой (Антарес и Альдебаран образуют ось катастроф, располагаясь на небе практически напротив друг друга; астрологи полагают, что под влиянием оси катастроф активизируются события, причиной которых являются ошибочные или незапланированные действия человека, связанные с техникой, – прим. ред.).

"То есть, в день открытия Крымского моста и Солнце, и Луна были в соединении с дьявольскими, разрушительными звездами. Однако и это еще не все. В этот день Меркурий (планета, управляющая путями и дорогами) был в соединении с Ураном, который сулит внезапные катастрофы, неожиданные неблагоприятные события и внезапные негативные структурные изменения. Все сочетания планет и комбинации планет в день открытия моста – хуже не придумаешь", - уточнил Росс.

Также астролог назвал время, когда мост может полностью разрушится.

"Следующий негативный период начнется, когда планеты малого и большого несчастья – Плутон и Сатурн – соединятся, а это будет на 21-22-ой годы существования моста. На 22-ой год существования этот мост может окончательно разрушится, этот год станет годом вынесения вердикта этой постройке", - заявил Росс.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился неутешительный для оккупантов прогноз по Керченскому мосту.