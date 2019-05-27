"Океан Ельзи" дали уникальный концерт в Киеве: в сети делятся фото и видео

В Киеве в воскресенье, 26 мая, прошел концерт группы известного украинского исполнителя и политика Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".

"Апостроф" публикует эксклюзивные фото с концерта.

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Концерт проходил на территории ВДНХ и был приурочен Дню Киева. Отметим, что за пару недель до этого Вакарчук внезапно анонсировал концерт, заявив, что "сцену поставят на 360 градусов, чтобы она была доступной для просмотра". Также он назвал концерт демократичным.

В Instagram музыкант накануне показал поклонникам, как проходит подготовка к выступлению и добавил, что группа ждет своих поклонников.

К тому же, в сети стали выкладывать фото и видео с концерта.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский музыкант Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором призвал украинцев требовать "содержания от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского".