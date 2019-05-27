​Это хамство! В сети волна гнева из-за концерта "Океана Ельзи" в Киеве

Киевляне и гости столицы, которые посетили концерт группы "Океан Ельзи", возмущаются из-за плохой организации и задержки начала выступления на более чем два часа.

Свои негативные отзывы граждане публикуют в соцсетях.

"Заявленное начало концерта в 19.00 на ВДНХ. В 19:45 Вакарчук вышел к микрофону и объявил, что якобы народ ещё подтягивается, поэтому подождем ещё минут 45.. Извините, какого хе*а? Научитесь начинать вовремя и приучайте к этому людей. А не заставлять людей стоять на ногах 2 часа в ожидании тех, кто забухал по дороге.. Или объявляйте начало на 21.00 чтоб наверняка все дошли. Впечатление уже испорчено. 20:41", - написал Евгений Козенюк в Facebook.

Уже после окончания концерта люди начали писать, что из-за большой задержки не успели на последнее метро, а некоторые ушли, так и не дождавшись выступления. Кое-кто требует вернуть деньги за билеты.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в воскресенье, 26 мая, прошел концерт группы известного украинского исполнителя и политика Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".