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Трасса полностью перекрыта: фура попала в тяжелое ДТП по дороге в Киев

понедельник, 27 мая 2019, 09:19
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В понедельник, 27 мая, на трассе "Житомир-Киев" произошло жестокое ДТП с переворотом многотонной фуры.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото и видео с места ЧП.

"Масштабное ДТП на трассе "Киев-Житомир", в направлении столицы: у фуры с битумом лопнуло колесо, 50 метров отбойника в мясо и на встречку на бок поперек дороги. На место в течении 10 мин прибыли все службы. Чудом обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая на одной из столичных заправок возникла драка между мотоциклистом и инкассаторами, которые его "подрезали" на дороге.

2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, в результате чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

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