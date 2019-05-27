​В Киеве неадекват с пистолетом набросился на детей: видео

В дворе одной из многоэтажек на Позняках в столице неадекватный мужчина набросился с пистолетом на детей, потому, что они слушали музыку и мешали ему.

Соответствующее видео публикует dtp.kiev.ua.

"С пистолетом среди белого дня. Почему бы и нет? Во дворе одного из многоэтажных домов на Княжем затоне, 4, мужчину не устроило то, что во дворе дети слушали музыку. Он решил наказать их пистолетом", - говорится в сообщении.

Под видео появились возмущенные комментарии. Хотя кое-кто поддержал парня с оружием.

"Мужчина????Да он сам недавно музыку слушал на площадке. Гусь", "Как он себе ещё я*ца не отстрелил, когда прятал его", "Сейчас такие дети, что с некоторыми только с пистолетом и надо", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 19 мая на детской площадке в Киеве пьяные дебоширы пытались избить мужчину, который сделал им замечание. Мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов вверх из травматического пистолета, но это не остановило агрессоров. После этого мужчина начал стрелять по ногам.