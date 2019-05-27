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В Киеве произошло новое ЧП с мостом Кличко: видео
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В Киеве произошло новое ЧП с мостом Кличко: видео

понедельник, 27 мая 2019, 13:46
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Во время ремонта нового стеклянного пешеходного моста в Киеве в понедельник, 27 мая, произошло новое ЧП.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя видео с новой поломкой.

"Здесь то ... Как его ... Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло устало. Ну, как такое возможно?" – задаются вопросом в подписи к фото.

Напомним, что в первую же ночь после открытия, столичный стеклянный пешеходный мост покрылся трещинами. По одной из версий стекло расстреляли из нарезного оружия вандалы. По другой версии - стекло моста не выдержало нагрузки, после того как на нем стала прыгать группа подростков.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились эксклюзивные фото с дрона нового пешеходного моста в Киеве.

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