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В Киеве срочно ремонтируют мост Кличко, который уже стал мемом

понедельник, 27 мая 2019, 12:56
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Коммунальщики уже начали ремонт нового стеклянный пешеходный мост в Киеве, который покрылся трещинами, несмотря на то, что был открыт в субботу, 25 мая.

Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, как рабочие заменяют стекло на новом пешеходном мосту.

Пользователи тут же нашли в этом мероприятии повод для искрометных шуток и мемов.

Напомним, что в первую же ночь после открытия, столичный стеклянный пешеходный мост покрылся трещинами. По одной из версий стекло расстреляли из нарезного оружия вандалы. По другой версии - стекло моста не выдержало нагрузки, после того как на нем стала прыгать группа подростков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на остановку может обрушиться "уставший" мост.

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