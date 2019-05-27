В Киеве срочно ремонтируют мост Кличко, который уже стал мемом

Коммунальщики уже начали ремонт нового стеклянный пешеходный мост в Киеве, который покрылся трещинами, несмотря на то, что был открыт в субботу, 25 мая.

Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, как рабочие заменяют стекло на новом пешеходном мосту.

Пользователи тут же нашли в этом мероприятии повод для искрометных шуток и мемов.

Напомним, что в первую же ночь после открытия, столичный стеклянный пешеходный мост покрылся трещинами. По одной из версий стекло расстреляли из нарезного оружия вандалы. По другой версии - стекло моста не выдержало нагрузки, после того как на нем стала прыгать группа подростков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на остановку может обрушиться "уставший" мост.