В Киеве заминировали синагогу: первые подробности

27 мая на электронную почту столичной Хоральной синагоги Бродского, расположенной по улице Шота Руставели, пришло сообщение о заминировании здания.

Об этом сообщает Kyiv LIVE в Telegram канале.

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас есть 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!", - говорится в сообщении, поступившем на почту синагоги.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 22 мая, в Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан", супермаркетов "АТБ" эвакуировали персонал и посетителей за сообщения о заминировании.

В тот же день появилось сообщение о заминировании нескольких детских садов. В частности, сообщение пришло о заминировании детсада, расположенного на Березняках.