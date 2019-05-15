В Кривом Роге заминирован дом, в котором живут родители Зеленского: что известно

Неизвестные злоумышленники сообщили о массовом минировании ряда объектов в Кривом Роге, среди которых и дом, где живут родители новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ресурс "Весь Кривой Рог".

Так, преступники позвонили в полицию и рассказали о заложенных взрывных устройствах в разных зданиях. В перечне и оказался многоэтажный жилой дом, где проживают родители Зеленского.

Также среди "заминированных" объектов есть и другие многоэтажки, больницы и онкодиспансер.

В ресурсе отмечают, что правоохранительные органы уже занялись параллельно розыском анонимного "минера".

Как сообщал "Апостроф", 27 апреля в киевскую полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор.

Напомним, Национальная полиция предлагает Верховной Раде значительно ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования.