RU  UA  EN

четверг, 30 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 мая

11:18
Где смотреть онлайн Львов - Шахтер: расписание трансляций
11:11
​Коломойский задумал лишить Украину миллиардов гривен: подробности
11:05
Топ-политики собрались в Киеве поесть и помолиться: опубликованы яркие фото
10:59
В России произошло новое ЧП с пассажирским самолетом
10:51
Где смотреть онлайн Александрия - Динамо: расписание трансляций
10:38
Названы фамилии военных, погибших при крушении вертолета на Волыни
10:35
Подлезть к корыту - не моя история: Оля Полякова объяснила решение идти в политику
10:32
Ш - шизофрения: в сети высмеяли заявление главаря боевиков о будущем Донбасса
10:29
Отправит ли Рада в отставку правительство: онлайн трансляция
10:25
Светитесь счастьем: Потап и Настя умилили сеть нежными фото с медового месяца
10:23
Зеленский отреагировал на катастрофу вертолета ВСУ на Волыни
10:12
Авто залетело под грузовик: опубликованы фото серьезного ДТП в Киеве
Все новости

Авто залетело под грузовик: опубликованы фото серьезного ДТП в Киеве

четверг, 30 мая 2019, 10:12
переглянути новину українською

В среду, 29 мая, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Fiat, в результате чего женщина, сидевшая за рулем легковушки, получила травмы.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", публикуя фото с места аварии.

Известно, что ДТП произошло в Дарницком районе на проспекте Бажана. Так, водитель автомобиля МАN резко затормозил, а водитель Fiat не успела отреагировать и врезалась, войдя в заднюю часть грузовика.

На место ЧП прибыли медики. После прибытия "скорой" владелицу Fiat госпитализировали с незначительными травмами.

Как сообщал "Апостроф", ранее фура попала в тяжелое ДТП по дороге в Киев.

2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, в результате чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: