Авто залетело под грузовик: опубликованы фото серьезного ДТП в Киеве

В среду, 29 мая, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Fiat, в результате чего женщина, сидевшая за рулем легковушки, получила травмы.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", публикуя фото с места аварии.

Известно, что ДТП произошло в Дарницком районе на проспекте Бажана. Так, водитель автомобиля МАN резко затормозил, а водитель Fiat не успела отреагировать и врезалась, войдя в заднюю часть грузовика.

На место ЧП прибыли медики. После прибытия "скорой" владелицу Fiat госпитализировали с незначительными травмами.

Как сообщал "Апостроф", ранее фура попала в тяжелое ДТП по дороге в Киев.

2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, в результате чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.