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Будьте осторожны: в сети показали фото вора, "работающего" в маршрутках Киева

четверг, 30 мая 2019, 07:44
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29 мая в Киеве поймали очередного карманника, который "работает" в столичных маршрутках.

Фотографию злоумышленника опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Сегодня около 20:00 на конечной остановке 3 трамвая и 155 маршрута случилась неприятное событие. Лицо, которое на фото вместе со своим подельником украли у мужчины, который ехал 408 маршрутке, телефон. Когда человек просил помощи вся маршрутка и ожидающие на остановке просто смотрели и никто не помог", - говорится в подписи к фотографии.

Автор сообщения отметил, что отобрал телефон у вора и вернул владельцу.

При этом в комментариях пользователи отмечают, что эта личность уже не первый раз появляется на страницах пабликов в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве безжалостный грабитель отнял телефон у ребенка.

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