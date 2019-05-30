Будьте осторожны: в сети показали фото вора, "работающего" в маршрутках Киева

29 мая в Киеве поймали очередного карманника, который "работает" в столичных маршрутках.

Фотографию злоумышленника опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Сегодня около 20:00 на конечной остановке 3 трамвая и 155 маршрута случилась неприятное событие. Лицо, которое на фото вместе со своим подельником украли у мужчины, который ехал 408 маршрутке, телефон. Когда человек просил помощи вся маршрутка и ожидающие на остановке просто смотрели и никто не помог", - говорится в подписи к фотографии.

Автор сообщения отметил, что отобрал телефон у вора и вернул владельцу.

При этом в комментариях пользователи отмечают, что эта личность уже не первый раз появляется на страницах пабликов в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве безжалостный грабитель отнял телефон у ребенка.