RU   UA   EN  

суббота, 18 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 мая

14:24
Евровидение 2019: онлайн трансляция финала
14:20
Дания - США 1-6: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
14:15
​Убийство Гандзюк: возле АП собрались около сотни активистов, фото и видео
13:29
На инаугурацию Зеленского перекроют ряд улиц в Киеве: опубликован перечень
13:28
Под Харьковом СБУ разоблачила полицейских, "крышующих" наркоторговцев: видео
13:20
Повышение тарифов после энергореформы не будет - политолог Кушнир
13:18
Латвия - Россия 1-3: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
12:55
Больше оружия: в США хотят увеличить помощь Украине
12:49
​Стало известно о самоликвидации путинского наемника "Звезды" на Донбассе: фото
12:39
Полуголый Сергей Лазарев попросил поддержки на Евровидении: поклонницы сражены
12:36
Грановский назвал ошибки и достижения за время работы в Верховной Раде
12:16
​Украинские военные испытают современную ракетную технику для ВСУ: опубликованы фото
Все новости

Под Харьковом СБУ разоблачила полицейских, "крышующих" наркоторговцев: видео

суббота, 18 мая 2019, 13:28
переглянути новину українською

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области рассекретили группу полицейских, которые за взятку покрывали деятельность наркоторговцев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения взятки от занимающихся распространения наркотических и психотропных веществ с помощью так называемых закладок. Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержания "на горячем", после чего требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Размер неправомерной выгоды полицейских с каждого наркоторговца составил три тысячи долларов США.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения участниками организованной группы 40 тысяч гривен. Так, задержали трех участников группировки в Харькове при получении денег с наркоторговца в сумме 74 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным работникам полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия для документирования и привлечения к ответственности других работников полиции, причастных к этому механизма.

Как сообщал "Апостроф", ГПУ совместно с СБУ пресекли деятельность тысячи наркоторговцев, у которых изъяли оружие и миллионы долларов.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: