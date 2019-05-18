Под Харьковом СБУ разоблачила полицейских, "крышующих" наркоторговцев: видео

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области рассекретили группу полицейских, которые за взятку покрывали деятельность наркоторговцев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения взятки от занимающихся распространения наркотических и психотропных веществ с помощью так называемых закладок. Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержания "на горячем", после чего требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Размер неправомерной выгоды полицейских с каждого наркоторговца составил три тысячи долларов США.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения участниками организованной группы 40 тысяч гривен. Так, задержали трех участников группировки в Харькове при получении денег с наркоторговца в сумме 74 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным работникам полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия для документирования и привлечения к ответственности других работников полиции, причастных к этому механизма.

Как сообщал "Апостроф", ГПУ совместно с СБУ пресекли деятельность тысячи наркоторговцев, у которых изъяли оружие и миллионы долларов.