Под Киевом школьник попал под колеса авто полиции: видео

Под Киевом, в Борисполе, автомобиль полиции сбил мальчика, который вел в руках самокат.

Об этом сообщается в группе "Борисполь для всех" и публикуется видео с места ЧП.

Известно, что авария произошла на улице Шевченко. Ребенок как раз переходил дорогу.

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и вел в руках самокат. Проезжая мимо полицейские задели самокат автомобилем и сбили мальчика с ног. Ребенок, к счастью, поднялся на ноги и продолжил идти.

В патрульной полиции уточнили, что происшествие случилось неделю назад, мальчик не пострадал. Водителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло резонансное ДТП. Так, в Броварах сбили 24-летнюю девушку, оказавшуюся в алкогольном опьянении, которую изначально посчитали ребенком.