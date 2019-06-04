По Киеву новая волна минирований: кому досталось в этот раз

В Киеве сообщают о заминировании нескольких заправок, сети заведений McDonald's.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

"На этот раз - АЗС КЛО, Glusco АЗС СНИР, ANP, WOG, АЗС БРСМ-НАФТА, в заведении МАКДОНАЛЬДС ГОРОДА КИЕВА. Имейте в виду!" – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", днем ранее в Киеве прошла очередная волна "анонимной" тревоги. В тот раз неизвестные минировали больницы, супермаркеты и посольства США. В сети тут же возмутились бездействию полицейских, которые никак не отреагировали на инцидент и оперативно не занялись поиском минеров.

Также 22 мая в Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан", супермаркетов "АТБ" эвакуировали персонал и посетителей из-за сообщения о заминировании.