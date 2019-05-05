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В Киеве водитель устроил массовое огненное ДТП: фото и видео

воскресенье, 05 мая 2019, 10:12
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В воскресенье, 5 мая, в Киеве автомобиль влетел в другие машины и загорелся.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на улице Ларисы Руденко около 07:05. Там Chery Amulet потерял управление и врезался в припаркованные машины - Mitsubishi, Chevrolet и Jeep. По предварительным данным, авто двигалось со значительным превышением скорости.

В результате столкновения пострадали три машины. Сам же Chery после ДТП загорелся, а огонь перекинулся на стоящий рядом Mitsubishi.

"К счастью, в результате ДТП удалось избежать серьезных травм у участников. Водитель и пассажир Amulet отделались синяками и ушибами", - говорится в сообщении.

Отмечают, что водитель Amulet утверждает, что он заснул за рулем из-за усталости.

Однако по данным ресурса "Киев Оперативный", в салоне Chery находились еще две девушки, одну из которых госпитализировали с различными травмами. А водитель и вторая девушка от госпитализации отказались. Мужчину проверяли на состояние наркотического опьянения.

На месте происшествия работали три кареты скорой помощи, две пожарные машины, а также экипаж полиции. Детали и обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 1 мая в Киеве на мосту Патона произошло ДТП с участием двух автомобилей – Nissan и Lexus, из-за чего образовалась большая пробка.

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