​В Киеве такси попало в жесткое ДТП с грузовиком: видео

Такси Renault Logan на большой скорости влетел в трактор, который перевозил в прицепе мини-каток, вследствие чего водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии госпитализированы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"По словам свидетелей, водитель Renault Logan (AA7308XI) на большой скорости летел по Надднепрянском шоссе (спидометр застыл на 100 км/ч). В один момент водитель въехал в трактор, который перевозил в прицепе мини-каток", - говорится в сообщении.

В результате ДТП с тяжелыми травмами госпитализировали и водителя, и пассажира такси.

Как сообщал "Апостроф", утром 4 июня в пригороде Киева Боярке произошло массовое ДТП с участием двух маршруток, наполненных пассажирами.