В Киеве полицейский с братом открыли стрельбу по мужчине: опубликованы фото

В Киеве произошел новый инцидент со стрельбой с участием сотрудника полиции. Он вместе с братом открыл стрельбу по водителю квадроцикла.

Об этом сообщается на официальном сайте Бюро государственных расследований.

"Работник полиции, вместе со своим братом, которому также сообщено о подозрении, находясь в зоне отдыха Дарницкого района Киева, из хулиганских побуждений, сопровождающиеся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического (несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла", - говорится в сообщении.

Если вину правоохранителя докажут, то ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Отметим, что буквально 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий правоохранители застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова. Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет.