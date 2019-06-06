Вороварли и будем воровать: в Киеве задержали банду наглых ромов, видео

6 июля в Киеве задержали группу ромов, которые регулярно обворовывают жителей столицы.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", злоумышленников поймали сотрудники Муниципальной стражи Киева.

"Ведут их в отделение полиции. А эти прямо на камеру говорят, что будут продолжать воровать. Им тупо пофиг на законодательство. Барон прикроет - занесет деньги кому нужно и все на этом", - говорится в сообщении.

Также здесь опубликовали видео задержания. На нем запечатлены как мужчины, так и женщины ромской национальности, которые не стесняясь признаются в том, что воруют у людей.

В полиции пока событие не комментировали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве на станции скоростного трамвая "Полевая" задержали женщину, которая пыталась обокрасть прохожую.